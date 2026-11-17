Geçtiğimiz yıl İhsan Çilsal ile evlenen oyuncu Almila Ada Çilsal, annelik heyecanı yaşıyor.
Haziran ayında bebek beklediğini duyuran 32 yaşındaki oyuncu, doğuma sayılı günler kala hamilelik sürecinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımladı.
“HER ANINI KALBİME SAKLADIM”
Hamileliği boyunca yaşadığı özel anları takipçileriyle paylaşan Almila Ada Çilsal, bu kez duygusal bir notla kamera karşısına geçtiği kareleri yayımladı.
Oyuncu, fotoğraflarına “Her anını kalbime sakladığım, hiç unutmak istemediğim o dokuz ay...” notunu düştü.
Çilsal'ın paylaşımına meslektaşları Rojda Demirer ve İlker Aksum'un da aralarında bulunduğu isimlerden tebrik yorumları geldi.
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BEBEĞİNİN CİNSİYETİ HENÜZ BELLİ DEĞİL
İhsan Çilsal ile ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan oyuncu, hamilelik sürecine dair heyecanını paylaşımlarıyla sürdürüyor. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti ise henüz açıklanmadı.
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