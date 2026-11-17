“HER ANINI KALBİME SAKLADIM”

Hamileliği boyunca yaşadığı özel anları takipçileriyle paylaşan Almila Ada Çilsal, bu kez duygusal bir notla kamera karşısına geçtiği kareleri yayımladı.

Oyuncu, fotoğraflarına “Her anını kalbime sakladığım, hiç unutmak istemediğim o dokuz ay...” notunu düştü.