2007 yılından bu yana yayın hayatında olan ve gündemi belirleyen haberleriyle okurlarını aydınlatan SÖZCÜ Gazetesi, SÖZCÜ Medya Grubu’nun amiral gemisi olarak bugüne kadar 1 milyar 431 milyon 413 bin 67 adet sattı. Grubun diğer önemli gazetesi Korkusuz, yayın hayatına başladığı 2014’ten bu yana 200 milyon 993 bin 796 adet satış gerçekleştirdi. Diğer yayınlarla birlikte satış 1.8 milyar adedi buldu.

Grubun çatısı altında bulunan sozcu.com.tr anlık haber takibiyle yakaladığı başarı, SZC Televizyonu da takdir ve tebriklere nail olan yayıncılık örneğiyle gücünü halktan aldığını ortaya koyuyor. Konuya ilişkin açıklama yapan SÖZCÜ Medya Grubu Avukatı Ersan Barkın, iddia sahiplerine şöyle yanıt verdi: “(SÖZCÜ’nün arkasında) Türkiye'nin tamamı var, halk var. Bu televizyon 10 gün kapandığında bu insanlar SÖZCÜ Gazetesi'nden 5'er 10'ar alarak SÖZCÜ Gazetesi'ne destek oldular. Sizin hiçbir zaman anlayamayacağınız, idrak edemeyeceğiniz, halkın sesini sözünü, kimseden bir kuruş almadan, parayla haber yapmadan, duyuran SÖZCÜ TV'nin arkasında millet var."

‘SİZ ANLAMAZSINIZ!’

Vergilerini düzenli olarak ödeyen medya grubumuz, Maliye ile Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin düzenli periyotlarla didik didik denetlediği süreçlerden de her zaman alnı ak çıkıyor. Estetik AŞ ve Çağdaş Yayıncılık AŞ'nin 2009'dan itibaren ödediği toplam Kurumlar Vergisi’nin 1 milyar liraya yakın olduğunu kaydeden Barkın, şu bilgileri verdi: “Yüzde 20 Kurumlar Vergisi kesildiğini hesaba kattığınızda SÖZCÜ Medya Grubu 5 milyar lira kazanç elde etmiş. Tek kuruş vergi borcu yok. Tek kuruş SGK prim borcu yok. Yatırımların tamamını Türkiye'ye yapmış. Toplam 30-40 milyon dolar yatırım tutarı var.”

Barkın, iftiracılara yönelik şunları söyledi: “Modern devletlerde bu neviden şirketler ödedikleri vergi kadar konuşurlar, kaçırmadıkları vergi ile konuşurlar, bu kurumlar da kamu borçlarını açıklamalılar. Herkes ödediği vergi kadar konuşsun.” Barkın, iftiralara karşın yargıya başvuracaklarını açıkladı.