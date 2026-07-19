Başkanlığını Haluk Levent’in yaptığı AHBAP Derneği adına toplanan bağışların yöneticilerin özel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma genişliyor.

Soruşturma kapsamında BABALA TV’nin kurucusu ve sahibi Oğuzhan Uğur da önceki gün evinde gözaltına alındı.

PKK’nın başı Abdullah Öcalan’ı İmralı Adası’nda sorgulayan, dönemin Jandarma İstihbarat Albayı Hasan Atilla Uğur’un oğlu olan, programları büyük ilgi gören Oğuzhan Uğur’un evinde gözaltına alınışının video kaydının servis edilmesi de yadırgandı.

Haluk Levent

PARA GELDİ

Başsavcılık; Babala TV’nin banka hesabına yurtdışından yüklü miktarda döviz geldiğini belirtti. Paranın geldiği özel bankanın da MASAK’a şüpheli işlem bildiriminde bulunmasından sonra gözaltı işleminin yapıldığı kaydedildi.

Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, oğlunun gözaltına alınmasıyla ilgili konuştu. Oğluna güveninin tam olduğunu ve yanlış işe girmeyeceğine emin olduğunu belirten Uğur, SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

BUNLARA ALIŞTIK

“Bizim başımız dik, alnımız açık. Hiçbir şeyimiz, sıkıntılı bir durumumuz yok. Oğlumun evine gelip gözaltına alınacağı, evinin aranacağı söylenirken bunlar kayda alınıyor, daha sonra bir şekilde basına veriliyor. Ne yazık ki bu tür olumsuzluklara artık alıştık. Bunlar memlekette sadece bize yapılmış bir davranış değil. Birçok gazeteci arkadaşa, herkese olan hareketler. Sonuç olarak biz, ekşi yemedik ki midemiz ağrısın. Oğlumla ilgili de prosedür işliyor. Avukatımız zaten yanında. Biz de gelişmeleri izliyoruz. En kısa sürede aramıza katılmasını bekliyoruz.”

Atilla Uğur, oğlu Oğuzhan Uğur’un BABALA TV’deki programına konuk olmuştu.

BABA ATİLLA UĞUR ERGENEKON MAĞDURU: Teröristlerle aynı kefeye konmak zoruma gidiyor

Hasan Atilla Uğur, Ergenekon davasından tutuklandıktan sonra Saygı Öztürk’e gönderdiği Doğan Kitap’tan çıkan “Apo Olayının Perde Arkası” kitabında yer alan mektubunda şunları yazmıştı:

“Saygı Bey; ben yıllarını terör örgütleri ve organize suç şebekeleri ile mücadeleye vermiş ve onların hedefi olmuş bir (e) jandarma albayıyım... 28 yıllık meslek hayatım boyunca Allah bana hep kritik görevler nasip etti. Şu anda hem PKK hem DHKP-C ve hem de Hizbullah terör örgütlerinin hedefi durumundayım...

DEVLETİME KÜSMEDİM

Özellikle İmralı’daki teröristbaşının sorgulanması ile icra ettiğim görev beni hepsinden çok gururlandırmaktadır...

Meslek hayatım boyunca aldığım 70’in üzerindeki ödüllerin büyük bir çoğunluğu terörle mücadeledeki başarılarımla ilgilidir... Şu anda ABD-AB emir komuta zinciri ile hareket eden bir linç kampanyasının kurbanı durumundayım... Bu anlamsız tutuklanmadan sonra özellikle İmralı’daki icra ettiğim görev deşifre edilmiş ve çoluğum çocuğum tehlikeye girmiştir. Yıllarca şer güçlerle mücadele etmiş bir Türk subayı olarak hiçbir şekilde korku duymuyorum...

Ne ülkeme ne devletime ve ne de teşkilatıma küskünüm. Ancak; yıllarca tabiri caizse tepelerine bindiğim teröristlerle aynı kefeye konulmak çok zoruma gidiyor... İçim acıyor...”