Solana ekosistemi olarak bilinen blok zincir ağı içerisinde yer alan Pump.fun görenleri hayrete düşürecek bir platform ile gündeme geldi. GO platformu olarak anılan bu platformda inanlar tanımadıkları kişilere görevler veriyor ve bu görevler için belirli ödüller belirleniyor. Görevi yerine getiren kişiler teyit sürecinin ardından ödüllerini siste içerisinden teslim alabiliyor. Sistemde en öne çıkan görevlerden biri ise alnına dövme yaptırmak oldu. Ve bu görev tamamlanmış olarak görülüyor.

GÖREVİ TAMAMLAYAN KRİPTO ÖDÜLÜ KAPIYOR

Tamamen merkeziyetsiz bir ödül (bounty) sistemi üzerine kurulan GO platformunda işleyiş oldukça basit: Kullanıcılar akıllarına gelen herhangi bir görevi sistemde listeliyor ve karşılığına bir kripto para ödülü koyuyor. Görevi başarıyla yerine getiren ve bunu kanıtlayan ilk kişi, ödülün doğrudan sahibi oluyor. Pump.fun tarafından yapılan açıklamalara göre, sistem hem görevi veren hem de gerçekleştiren taraflar için tamamen şeffaf bir yapıda ilerliyor ve havuzda birikecek ödül miktarı için konulmuş herhangi bir üst sınır bulunmuyor.

Kısa sürede yüzlerce farklı görevin listelendiği platformda, bir milyarderle özel röportaj yapmaktan ulaşılamaz kabul edilen kişilere erişmeye kadar çok geniş bir yelpazede ilanlar yer alıyor. Bu ilanlar için teklif edilen ödüller ise binlerce doları buluyor. Ancak platformun denetleyici merkezi bir mekanizmasının bulunmaması, tehlikeli ve absürt görevlerin de önünü açıyor.

GÖREVİ KABUL ETTİ AMA YANLIŞ DÖVME YAPTIRDI

Platformun en çok konuşulan ve sosyal medyada infial yaratan ilk büyük vakası Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde yaşandı. Arivu isimli bir genç, listedeki bir görevi yerine getirmek amacıyla 40 SOL (Solana) yani yaklaşık 2.500 dolar ödül karşılığında alnına "$boutywork" yazdırmayı kabul etti. Dövme anındaki acıyı, kanamayı ve tüm süreci video kaydına alarak sisteme yükleyen genç, ödülü almayı beklerken büyük bir şok yaşadı.

Görev ilanını açan kişinin sisteme "bountywork" (ödül işi) yerine yanlışlıkla "boutywork" yazması ve Arivu'nun da bu yazım hatasını fark etmeyerek aynen alnına kazıtması işleri tamamen çıkmaza soktu. Sistem, yazım uyuşmazlığı nedeniyle otomatik olarak ödül mekanizmasını askıya aldı.

Ancak kripto topluluğu bu trajikomik duruma kayıtsız kalmadı. Arivu’nun alnındaki hatalı dövme fotoğrafıyla "$BOUTYWORK" adında bir memecoin (şaka token'ı) piyasaya sürüldü. Kısa sürede 373.000 dolarlık piyasa değerine ulaşan bu token projesinden Arivu, yaklaşık 15.000 dolar işlem ücreti payı kazandı. İlk vaat edilen dövme bedeliyle birlikte gencin toplam kazancı 17.500 dolara yaklaşsa da, alnındaki hatalı yazıyla baş başa kaldı.

SİSTEMİN KARANLIK GEÇMİŞİ KAYGIYA NEDEN OLUYOR

GO platformunun bu denetimsiz yapısı, akıllara Pump.fun’ın geçmişteki sabıkalarını getiriyor. Platform, 2024 yılında canlı yayın özelliğini ilk kez devreye aldığında, kullanıcıların sırf izlenmek ve token satmak için kendilerine zarar verdiği ya da hayvanlara kötü davrandığı skandal yayınlara sahne olmuş ve bu özelliği kapatmak zorunda kalmıştı. Söz konusu özellik, ancak 2025 yılında sıkı moderasyon önlemleriyle yeniden açılabilmişti.

Güncel verilere göre GO üzerinde şu an 805 aktif görev bulunuyor. Tamamlanan görevler için bugüne kadar toplamda 26.000 dolar ödeme yapılırken, henüz kimsenin üstlenmediği sahipsiz ödül havuzunda ise 210.000 dolar sahiplerini bekliyor. Kripto dünyasındaki bu yeni akımın, toplumsal kuralları ve bireysel güvenliği ne denli tehdit edeceği ise şimdiden büyük bir tartışma konusu.