Avukat Alp Selek, 95 yaşında yaşamını yitirdi.

Selek için 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'de İstanbul Barosu'nda cenaze töreni düzenlenecek.

Törenin ardından Selek'in cenazesi toprağa verilecek.

Selek, meslek hayatı boyunca aralarında Kavel direnişinde tutuklanan işçilerin ve 12 Mart ile 12 Eylül dönemlerinde siyasi davalarda yargılananların da bulunduğu çok sayıda kişinin savunmasını üstlenmişti.

TAZİYE MESAJLARI

DEM Parti, Selek’in vefatı ardından X’ten şu mesajı yayınladı: “Ömrünü ezilenlerin, işçilerin, halkların savunusuna adayan sosyalist hareketin emektarlarından Selek’in özgürlük ve adalet arayışı unutulmayacak.”

İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu da X’ten şu mesajı paylaştı: “İstanbul Barosuna ve savunma mesleğine büyük emekler vermis bir çınarı, bir yoldaşı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Av. Alp Selek, altmış yılı aşan meslek yaşamında haksızlığa uğrayan herkesin yanındaki ödünsüz duruşuyla, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına olan sarsılmaz bağlılığıyla avukatın kamusal rolünü cisimleştiren, kuşaklar boyu avukatlara örnek olan bir meslek büyüğümüzdü.”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da “Hukuk çınarımız Alp Selek ömrü boyunca işçi sınıfının ve DİSK’in hakkını hukukunu savundu. İşçi sınıfı seni sevgiyle, saygıyla uğurluyor Alp abi” açıklamasını yaptı.