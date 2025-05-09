Almanya’da sınır kontrolleri sertleşti. Ağır silahlı polislerle takviyeli 11 bin polis Fransa, İsviçre, Polonya, Avusturya ve Çekya sınırlarında 12’şer saatlik nöbetlere başladı. Tüm polisler takviye edildi. Diğer bölgelerden de polisler sınırlara gelmeye devam ediyor.

Almanya’ya gelen minibüsler, arabalar, trenler, metrolar ve hatta yayalar bile kontrol ediliyor. İsviçre’den gelen Türk aileler sıkı kontrole tabi tutulurken, sınırdan ilk çevrilen Avusturya’dan Almanya’ya geçmeye çalışan Türk vatandaşı "Alparslan" oldu.

ÖNCE DE İLTİCA ETMİŞ

Kürt kökenli olduğunu ve daha önce İtalya üzeri Almanya’ya geldiğini belirten Alparslan, o zaman iltica belgeleri olduğunu söyledi. Ancak belge gösteremedi. Bunun üzerine Alman polisi onu trene bindirip Avusturya’nın Kufstein kentine geri gönderdi.

Daha önce AB’de kayda girdiği ilk ülke olduğu için Avusturya’ya geri gönderilen 24 yaşındaki Alparslan, "Önce uyuyup dinlenmem lazım. Daha sonra ne yapacağıma karar vereceğim" dedi.

Alparslan’ın yanı sıra kontrollerin sıklaştığı ilk gün Avusturya sınırında Suriyeli, Filistinli, Arnavut ve Ukraynalı kaçaklar da geri çevrildi. Fransa sınırından ise Afrikalı kaçaklar geri çevriliyor. Polonya sınırında ise özellikle sınır kapısının dışındaki geçiş noktaları da kontrol ediliyor.