Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ile eşi Semra Kuytul’un da aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı. Kuytul hakkında “örgüt kurma ve yönetme”, “suçtan kaynaklı malvarlığını aklama” ve “dolandırıcılık” gibi suçlamalar yöneltildi. Kuytul’un gözaltına alınmasından birkaç saat önce bir video kaydettiği ortaya çıktı. Söz konusu video, gözaltı işleminin ardından çocukları tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Kuytul, gözaltına alınmadan önce gerçekleştirdiği son konferansında Süleymancılara yönelik operasyon yapıldığını öne sürdü. Furkancıların lideri, operasyonların Süleymancıların iktidara muhalif olmaları nedeniyle gerçekleştirildiğini iddia etti.

SARAL: “SENİN DE SUYUN YETERİNCE ISINDI”

Kuytul'un bu çıkışının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda -"Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek!" ifadelerini kullandı.

Kuytul, Saral’ın bu mesajından bir gün sonra gözaltına alındı.

GÖZALTINDAN ÖNCE VİDEO KAYDETTİ

Kuytul’un gözaltına alınmadan birkaç saat önce kaydettiği video, çocukları tarafından sosyal medya üzerinden yayımlandı.

“18 Ağustos” tarihli olduğu belirtilen videoda Kuytul, hakkında gerçekleştirilebilecek olası bir operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kuytul, videoda Oktay Saral’ın kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

'OKTAY SARAL BENİ TEHDİT ETMİŞ'

Kuytul'un '18 Ağustos' tarihli videosunda Oktay Saral ile ilgili konuşması şöyle:

"17 Ağustos'u 18 Ağustos'a bağlayan gece... Oktay Saral benimle hakkımda hakaret ve tehdit dolu tweetler atmış. Sebep Süleymancılarla ilgili yaptığım açıklama. Benim Süleymancılara söylediğim anarşi çıkartın, olay çıkartın değil. Suçunuz yoksa, hocanızın iyi bir insan olduğunu biliyorsanız, güveniyorsanız, din ve cemaat yoluyla kendisine servet edindiğine inanmıyorsanız mücadelenizi yapın. Meşru yollarla... Yok, suçlu olduğuna inanıyorsanız yapacağınız bir şey yok. Söylediğim bu! Oktay Saral bunun neresinden rahatsız oluyor? Oktay Saral şunu mu istiyor, suçlu olmasalar da mücadele etmesinler, sessiz kalsınlar, haklarını aramasınlar.

'EĞER BANA BİR OPERASYON YAPILACAK OLURSA...'

Oktay Saral'ın bu tweetinden sonra bana bir operasyon yapılacak olursa herkes bu ülkede hukukun kimlerin emrinde olduğunu anlasın!Biz bugüne kadar çok mücadeleler verdik, hiçbir zaman da korkmadık, kaçmadık. Evindeyim. Korkaklara alıştınız. Siz istediğiniz zulmü yapacaksınız. Kimse konuşmayacak değil mi? Bunu istiyorsunuz. Konuşanların çoğalmasından korkuyorsunuz. Neden? Çünkü haksızlıklar yapıyorsunuz. Zulümler yapıyorsunuz ve insanların bunu duymasını istemiyorsunuz. Tepki göstermesini istemiyorsunuz. Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. Allah'tan korkan kimseden korkmaz. Arkamızda Allah olduktan sonra karşımızda kimlerin olduğunun önemi yoktur."