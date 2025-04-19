Ankara’da, MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in 104. doğum günü dolayısıyla Alparslan Türkeş Vakfı tarafından düzenlenen anma etkinliğine yapılan saldırıya ilişkin açılan davada karar çıktı. Ankara 88. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, aralarında dönemin MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ’un da bulunduğu 12 sanığın her biri 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

50 KİŞİLİK GRUP SALDIRMIŞTI

Saldırı, 2021 yılında Yenimahalle Belediyesi’ne ait salonda düzenlenen anma programında meydana gelmişti. Etkinliğe MHP eski Genel Başkan Yardımcıları Muhittin Çolak ve Şevket Bülent Yahnici ile eski MHP Milletvekili Ali Uzunırmak da konuşmacı olarak katılmıştı.

Program sırasında, etkinliğin gerçekleştirilmesini istemeyen yaklaşık 50 kişilik bir grup salonda olay çıkararak programa müdahale etmiş, yaşanan gerginlik sonrası vakıf yetkilileri ve katılımcılar saldırıya uğramıştı.

Yaşanan olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında açılan dava, yaklaşık üç yıl sonra karara bağlandı. 14 Nisan Pazartesi günü yapılan karar duruşmasında, 12 sanık hakkında verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası kararıyla birlikte, mahkeme cezalarda çeşitli erteleme ve geri bırakma hükümlerini de uyguladı.