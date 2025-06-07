İYİ Parti Milletvekili Dr. Ayyüce Türkeş Taş, Babası Alparslan Türkeş’in mezarı başında terörist başı Öcalan için 'kurucu önder' ifadesi kullanılmasına sert tepki gösterdi.
Ayyüce Türkeş, "Babam Başbuğ Alparslan Türkeş’in mezarında terörist başı, hain, bebek katilinin “kurucu önder” olarak ilan edildiğini de gördük. Mübarek bayram günü Babamın huzurunda O’nun aziz hatırasına yapılan en büyük saygısızlıktır. Yaşarken bunu yüzüne söyleyebilir miydiniz??!!!" ifadesini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kurucu önder Abdullah Öcalan tarafından yapılan açıklamayla PKK’nın feshi, silahların bırakılması kararı alınmıştır. Bu önemli bir adımdır, Türkiye’nin teröre son vermesinin başlangıcıdır" diye konuşmuştu.