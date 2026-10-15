"Fabrika Kızı" ve "Eylül'de Gel" gibi şarkılarıyla tanınan Alpay Nazikioğlu, dün yaşamını yitirdi. 91 yaşında hayatını kaybeden sanatçının cenaze törenine ilişkin detaylar ailesi tarafından paylaşıldı. Sanatçının kızı Zeynep Nazikioğlu, babasının vefatına ilişkin yaptığı açıklamada, "Babam Alpay Nazikioğlu'nu, bir tanemizi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Harika bir ömür yaşadı ve yaşattı" ifadelerini kullandı. Alpay Nazikioğlu'nun cenazesi, 16 Ekim Cuma günü Ankara Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

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