Olay, dün İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi'ndeki 50'nci Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulun 5'inci sınıf öğrencisi Alper Teoman Kavaklı, beden eğitimi dersi sırasında futbol oynayan arkadaşlarını izlediği sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden öğretmenleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri, kalbinin durduğu belirlenen Alper'e müdahale etti. Sağlık görevlileri tarafından dakikalarca kalp masajı yapılan çocuk, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Alper, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kavaklı'nın cenazesi ailesine teslim edildi. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen çocuğun geçmişte bilinen herhangi bir hastalığının bulunmadığı belirtildi. Gözde Aslanoğlu ve Ali Fuat Kavaklı çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan Alper'in 2 ablası olduğu öğrenildi.

BAĞÇEŞME MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Alper Teoman Kavaklı için Bağçeşme Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Törene Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İzmit Belediye Başkanvekili Lütfü Obuz, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın'ın yanı sıra öğrenciler, öğretmenleri ve yakınları katıldı.

Cenaze namazının ardından Alper Teoman Kavaklı'nın naaşı, Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.