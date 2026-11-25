Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve uzaya çıkan ilk Türk astronot Tuğgeneral Alper Gezeravcı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde düzenlenen programda Türkiye’nin Milli Uzay Programı kapsamında yürüttüğü çalışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) tarafından düzenlenen 'Sektör Kampüste Kariyer Buluşmaları' programına katılan Gezeravcı, 100'üncü Yıl Kültür Merkezi'nde öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya geldi. Uzay yolculuğuna ilişkin deneyimlerini paylaşan Gezeravcı, Türkiye'nin uzaydaki hedefleri ve devam eden projeleri hakkında bilgi verdi.

AY’A İKİ AŞAMALI GÖREV PLANLANIYOR

Milli Uzay Programı'nın önemli başlıklarından biri olan Ay Araştırma Programı'na değinen Gezeravcı, Türkiye'nin 2027 yılının ikinci çeyreğinde Ay'a ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

Planlanan görevin iki aşamadan oluşacağını aktaran Gezeravcı, ilk aşamada Ay yüzeyinde belirlenen bir noktaya sert iniş yapılmasının hedeflendiğini söyledi. İkinci aşamada ise bilimsel çalışmalar gerçekleştirecek rover adı verilen uzay keşif aracının Ay yüzeyine yumuşak iniş yapmasının planlandığını ifade etti.

Gezeravcı, söz konusu hedefin yalnızca Ay çevresinde tur atmak veya yörüngeye girmekten ibaret olmadığının altını çizerek, doğrudan Ay yüzeyine ulaşmayı amaçladıklarını vurguladı.

TÜRKİYE ALTINCI ÜLKE OLMAK İSTİYOR

Ay yüzeyine ulaşma hedefinin önemine dikkat çeken Gezeravcı, 1966 yılından bu yana bu başarıyı yalnızca beş ülkenin elde edebildiğini belirtti. Türkiye'nin de bu ülkelerin ardından altıncı sırada yer almayı hedeflediğini kaydetti.

Türkiye'nin uzay çalışmalarında kendi belirlediği takvim doğrultusunda ilerleyebilmesi için bağımsız uzay erişiminin önem taşıdığını dile getiren Gezeravcı, fırlatma planlamalarında uzun bekleme süreleri yaşandığına dikkat çekti.

Gezeravcı, uzaya erişim konusunda dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğini belirterek, "Bizim uzaya ilişkin koymuş olduğumuz hedefleri kimsenin iznine tabi olmaksızın, belirlediğimiz takvimler doğrultusunda planladığımız şekilde icra edebilmemiz için uzaya erişimimizin bağımsız olması gerekiyor" dedi.

GENÇLERE ÖZGÜVEN MESAJI

Programda gençlere de seslenen Gezeravcı, Türkiye'nin geçmişten bugüne pek çok başarı hikayesine imza attığını ifade etti. Gençlerin bu başarıları görmesi ve kendi potansiyellerine güvenmesi gerektiğini belirten Gezeravcı, önyargıların özgüvenin önüne geçmesine izin verilmemesi çağrısında bulundu.

Türkiye'nin uzay alanındaki hedeflerinin bağımsızlık vizyonuyla birlikte ilerlediğini vurgulayan Gezeravcı, Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen takvim doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü aktardı.