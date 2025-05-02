Kuzey Makedonya ekibi Gostivar’da forma giyen Alper Potuk, son Rabotnicki maçında takımının sahadan çekilmesi konusunda ısrarcı olduğu için 2 yıl boyunca futboldan men edildi.

Aynı olaydan dolayı takımın Türk başkanı Enes Usta da 2 yıl futboldan men cezası aldı. Ayrıca Gostivar kulübüne 9 puan silme cezası verildi.

Hakem kararlarına tepki gösteren Gostivar, Rabotnicki maçında sahadan çekildi. Gostivar, 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

Gostivar’nın teknik direktörü Fenerbahçe’den tanıdığımız Mert Nobre. Kadroda Alper Potuk gibi isimler de yer alıyor.

Makedonya Futbol Federasyonu disiplin kurulunun yakın zamanda Godstivar takımına verdiği ceza ise çok ağır. PMFL şampiyonasının 29. haftasında Rabotnicki'ye karşı rakibinin 1-2 önde olduğu maçta keyfi olarak maçı terk eden ve maçı tamamlamayan FC Goativar'ı bekleyen yaptırımlardan birkaçı dokuz puan silme ve stadyumundan 100 km uzakta oynanan on maç.

Gostivar'ın yıldızı Alper Potuk'a 2 yıl men cezası verildi.

Disiplin Kurulu kararlarını tam olarak bilgilerinize sunuyoruz.

FK Voska AD hakkında, 1. MFL'nin 29. haftasında Strumica'da oynanan FK Brera A.P. ile FK Voska arasındaki maça çıkmaması nedeniyle işlem başlatıldı.

FK Gostivar AD futbolcusu Alper Potuk, FK Gostivar AD ile FK Rabotnicki AD takımları arasında oynanan 1. Çok Futbollu Futbol Ligi'nin 29. turunda maça doğrudan katılanları maçtan ayrılmaya çağırdığı için 2 (iki) yıl süreyle sahalardan men cezasına çarptırıldı.

FC Gostivar, FC Gostivar AD ile FC Rabotnicki AD takımları arasında oynanan Birinci Çok Futbollu Futbol Ligi'nin 29. turundaki maçta sahayı terk ettiği için mevcut yarışma sezonunda kazanılan 9 (dokuz) puanın silinmesi ve 2.500,00 avro para cezasına çarptırıldı.

Birinci MFL'nin 29. haftasında FC Rabotnicki ile oynanan maçta FC Gostivar, kötü organizasyon ve sahanın çitle çevrili bölümünde (resmi tesis) resmi olmayan personelin bulunması nedeniyle 5.000,00 avro para cezasına çarptırıldı.

Gostivar AD takımı, ev sahibi sıfatıyla kendi sahasında, yani kendi sahası olarak kaydettiği sahanın 100 kilometre dışında 10 (on) maç oynamaktan men cezasına çarptırıldı.

GFC Gostivar Başkanı Enes Usta, Birinci MFL'nin 29. haftasında GFC Gostivar - FK Rabotnicki karşılaşmasını durdurarak GFC Gostivar oyuncularını sahayı terk etmeye çağırdığı için 2 (iki) yıl süreyle futboldan men cezasına çarptırıldı.

GFC Gostivar Teknik Direktörü Blazho Panov, Birinci MFL'nin 29. haftasında GFC Gostivar - FK Rabotnicki karşılaşmasını yarıda keserek GFC Gostivar oyuncularını sahayı terk etmeye çağırdığı için 2 (iki) yıl süreyle futboldan men cezasına çarptırıldı.

FK Rabotnicki'ye karşı oynanan maçta resmi gol atan GFC Gostivar takımının tüm oyuncularına, FK Rabotnicki'ye karşı oynanan maçtan ayrılmaları halinde oyuncu başına 500,00 avro para cezası verildi.