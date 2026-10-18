Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, AKP'ye geçeceği yönünde sosyal medyada paylaşılan iddiaları reddetti. 18 Ekim'de sosyal medya hesabından açıklama yapan Yeğin, “31 Mart gecesi söz verdiğim yerdeyim” ifadesini kullandı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den seçilen Yeğin, 30 Eylül 2026'da mutlak butlan yönetimi tarafından partiden ihraç edilmişti.

“KURULU BİR DÜZENİ BOZMANIN BEDELİNİ 2.5 YILDIR ÖDÜYORUM”

Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Yeğin, açıklamasında şunları kaydetti:

“31 Mart gecesi söz verdiğim yerdeyim. Sancaktepe Halkı her sürecin şahidi. Yılların mücadelesi, halkın iktidarı ile kararlılıkla yoluna devam ediyor. Sosyal medya platformlarında paylaşılan ve konuşulan hiçbir haber gerçek değildir. Ben kurulu bir düzeni bozmanın bedelini 2.5 yıldır ödüyorum. Bu düzenin uzantıları ile başladığım ve durduğum yerden mücadelemi sürdüreceğim.”

İDDİALAR CENAZE FOTOĞRAFININ ARDINDAN GÜNDEME GELDİ

Yeğin'in AKP'ye geçeceği yönündeki iddialar, 16 Ekim'de Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin'in Büyük Çamlıca Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılmasının ardından gündeme gelmişti.

Törende AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı fotoğraf karesinde yer alan Yeğin'in parti değiştireceği iddiaları, fotoğrafın AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından sosyal medyada paylaşılmasının ardından ortaya atılmıştı.