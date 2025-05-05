NBA'de play-off eleme maçında Houston Rockets ile Golden State Warriors'ı konuk etti. Serinin 7. maçında Warriors, parkeden 103-89 galip ayrılarak seriyi 4-3 getirdi ve tur atladı.

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 40 dakika süre alırken 21 sayı, 14 ribaund ve 5 asist ile mücadele etse performansı galibiyete yetmedi. Amen Thompson 24 sayı, 9 ribaundla takımın en skoreri olurken Fred VanVleet 17 sayıyla maçı tamamladı.

HIELD REKOR KIRDI

Golden State Warriors'ta 33 sasıyla maçın en skorer ismi olan Buddy Hield 11'de 9 üçlükle isabetiyle kariyer rekoru kırdı. Stephen Curry 22 sayı, 10 ribaund ve 7 asistle oynadı. Jimmy Butler ise 20 sayı ve 7 asist, Draymond Green 16 sayı ile mücadeleyi tamamladı.