NBA'de play-off heyecanı başladı. Batı Konferansı play-off ilk tur maçında Houston Rockets, Golden State Warriors'ı ağırladı.

Golden State, Alperen Şengün'ün forma giydiği Rockets'ı 95-85 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

REKOR KIRDI

Milli yıldız Alperen Şengün, kariyerinin ilk play-off maçında etkili bir oyun sergilese de çabası takımı için yeterli olmadı. 36 dakika parkede kalan Alperen, Golden State'e karşı 29 sayı, 9 ribaund ve 1 asistle mücadele etti. 2000'li yıllarda play-offlarda çıktığı ilk maçta en çok sayı üreten pivot Alperen Şengün oldu.

Golden State Warriors'ta ise Stephen Curry 31 sayı ile galibiyetin mimarlarından olurken Jimmy Butler 25 sayı, 6 asist ve 5 top çalma ile takımına destek oldu.