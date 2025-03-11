NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, evinde Orlando Magic’i konuk etti.
Maçta 37 dakika süre alan Alperen'in 14 sayı, 14 ribaund, 4 asistlik katkıda bulunduğu ve double-double yaptığı müsabakayı Rockets 97-84 kazandı.
ALPEREN DALYA DEDİ
Alperen’in bu maçta bulduğu bir üçlük isabeti, kendisinin NBA’de attığı 100. üçlük isabeti oldu.
Houston cephesinde Jabari Smith Jr. 20 sayı 7 ribaund, Dillon Brooks 17 sayı 5 asist, Jalen Green 15 sayı 7 ribaund 8 asist, Steven Adams 11 sayı 17 ribaund ile mücadele etti.
Orlando’da ise Paolo Banchero 25 sayı 5 ribaund, Franz Wagner 15 sayı 7 ribaund ile mücadele etse de performansları zafere yetmedi.
Houston, 65. maçında 40. galibiyetini alırken Orlando ise 30 galibiyet ve 36 mağlubiyet ile yoluna devam etti.