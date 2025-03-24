NBA'de 8 maç oynandı. Batı Konferansı ikincisi Rockets, konuk ettiği Nuggets'a 5 sayı farkla yenildi. Bu mağlubiyetle, Rockets'ın 9 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Rockets'ta milli oyuncu Alperen Şengün 17 sayı, 14 ribaunt, 10 asist ile "triple-double" yaparken Jalen Green ise 30 sayı attı.Nuggets'ta ise Jamal Murray, 39 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.
ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET
NBA Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 103-101 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 26 sayı üreterek galibiyette önemli rol oynadı.
Clippers'ta Kawhi Leonard'ın 25 sayısı ise mağlubiyeti engellemeye yetmedi.