NBA'de normal sezon maçında Batı Konferansı'nın ilk iki sırasında yer alan Oklahoma City Thunder ile Houston Rockets karşılaştı.
Alperen Şengün'ün damga vurduğu maçta, Houston Rockets, evinde Oklahoma City Thunder’ı 125-111 mağlup etti. Rockets, bu sonucun ardından play-off biletini cebine koymayı başardı.
ALPEREN DAMGA VURDU
Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün takımının en skorer ikinci oyuncusu oldu. Karşılaşmada 38 dakika sahada kalan Alperen maçı 31 sayı, 4 ribaunt ve 2 asistle tamamladı.
Houston Rockets, evinde Oklahoma City Thunder’ı 125-111 mağlup ederek rakibinin 11 maçlık galibiyet serisine noktayı koydu, son 16 maçta 14. galibiyetini aldı.
Ev sahibi takımda Jalen Green 34 sayıyla galibiyette önemli bir rol oynadı. Oklahoma City Thunder'da ise Jalen Williams 33, Shai Gilgeous-Alexander ise 22 sayı kaydetti.
NBA'de gecenin sonuçları şöyle:
Indiana Pacers-Utah Jazz: 140-112
Charlotte Hornets-Sacramento Kings: 102-125
Toronto Raptors-Detroit Pistons: 105-117
Boston Celtics-Phoenix Suns: 123-103
San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers: 113-114
Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 125-111
Chicago Bulls-Portland Trail Blazers: 118-113
Golden State Warriors-Denver Nuggets: 118-104
Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 114-91
Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 124-108