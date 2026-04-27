Batı Konferansı play-off serisinin 4. maçında Rockets, konuk ettiği Lakers'ı 115-96'lık skorla mağlup ederek eşleşmedeki ilk galibiyetiyle seriyi 3-1'e getirdi.
Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün; 19 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynarken Amen Thompson ise 23 sayı kaydetti.
Lakers'ta Deandre Ayton'un 19 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
ADEM BONA'DAN 4 SAYI
Boston Celtics ise deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 128-96 yenerek Doğu Konferansı ilk tur play-off serisinde 3-1 öne geçti.
Celtics'te Payton Pritchard, 32 sayı kaydederken Jayson Tatum ise 30 sayı ve 11 asistle galibiyete katkıda bulundu.
76ers'ta Joel Embiid'in 26 sayısı galibiyet için yeterli olmazken milli oyuncu Adem Bona da 4 sayı attı.