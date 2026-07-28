NBA ekiplerinden Houston Rockets formasıyla gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Alperen Şengün'den ailesine sürpriz bir jest geldi.

AİLESİNE BEBEK'TEN EV HEDİYE ETTİ

İddialara göre NBA'de sergilediği performansla yıllık 37 milyon dolarlık bir sözleşmeye imza atan 24 yaşındaki Alperen Şengün, kendisini bugünlere getiren ailesini unutmadı. Milli basketbolcunun, İstanbul'un en prestijli semtlerinden Bebek'ten lüks bir ev satın alarak ailesine hediye ettiği belirtildi.

Şengün'ün bu jesti, ailesine duyduğu minnettarlığın bir göstergesi olarak yorumlandı. Genç basketbolcunun kariyerindeki yükselişini sürdürürken ailesine yaptığı bu anlamlı sürpriz de büyük ilgi gördü.

SOSYAL MEDYA UYGULAMALARINI TELEFONUNDAN SİLDİ

Öte yandan Alperen Şengün, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla sosyal medya kullanımına ilişkin aldığı kararı da paylaşmıştı. Milli basketbolcu, telefonundaki sosyal medya uygulamalarını sildiğini belirtmişti.

Şengün, daha önce kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumların performansı için motivasyon kaynağı olduğunu ancak zamanla bu durumun mental sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etmişti. Başarılı oyuncu, bu nedenle sosyal medyadan uzaklaşmayı tercih ettiğini açıklamıştı.