NBA'de 30 Nisan gecesi oynanan karşılaşmalar, Batı Konferansı’nda kaderleri belirledi. Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers’ı mağlup ederek seriyi 4-1 kazandı ve yarı finale yükseldi. Houston Rockets ise evinde aldığı kritik galibiyetle Golden State Warriors karşısında seriyi uzatmayı başardı.

TİMBERWOLVES’TAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Target Center’da oynanan mücadelede Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers’ı 103-96 mağlup ederek adını Batı Konferansı yarı finaline yazdırdı. Rudy Gobert, pota altındaki etkileyici oyunuyla 27 sayı, 24 ribaunt üreterek galibiyetin mimarı oldu. Anthony Edwards 18 sayı ile skor yükünü paylaşırken, Jaden McDaniels savunmadaki katkısıyla dikkat çekti.

Lakers cephesinde LeBron James 21 sayı, 11 asistle mücadele etti. Luka Doncic’in 25 sayılık performansı da yeterli olmadı. Hücumda yaşanan dağınıklık özellikle son çeyrekte öne çıkarken, bu tablo Lakers’ın sezonu noktalandırmasına neden oldu.

ALPEREN ŞOV YAPTI ROCKETS PES ETMEDİ

Gecenin diğer maçında ise Houston Rockets, sahasında Golden State Warriors’ı 131-116 mağlup ederek seride durumu 3-2’ye getirdi. Fred VanVleet 26 sayı, 7 asist ile takımını sırtlarken, genç yıldız Amen Thompson 25 sayı, 5 top çalma ile galibiyete önemli katkı sağladı.

Milli oyuncumuz Alperen Şengün, mücadeleyi 15 sayı, 9 ribaunt, 9 asist ile tamamlayarak triple-double'a çok yaklaştı. Takım oyununa katkısı ve istikrarı, Rockets’ın seriyi 6. maça taşımasında kilit rol oynadı.

Serinin 6. karşılaşması San Francisco’da oynanacak.