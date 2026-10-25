Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Atlanta Hawks'ı 121-114 yendi. NBA'e 8 maçla devam edildi. State Farm Arena'da Hawks'a konuk olan Rockets, 17 sayı, 10 ribaunt, 7 asist ve 1 top çalma ile oynayan Alperen Şengün'ün katkısıyla kazanarak 3'te 3 yaptı. Rockets'ta Kevin Durant 22, Reed Sheppard ve Tari Eason 19'ar sayı attı. Hawks'ta ise Jalen Johnson 26 sayı, 16 asist, Dyson Daniels ve Nickeil Alexander-Walker 18'er sayı üretti. 76ERS'TAN 3'TE 3 Philadelphia 76ers, Xfinity Mobile Arena'da ağırladığı Milwaukee Bucks'ı 127-116 mağlup ederek sezona 3'te 3 ile başladı. Joel Embiid'in 28 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple-double" performans sergilediği 76ers'ta Jaylen Brown 27 ve Tyrese Maxey, 26 sayı kaydetti. Milli basketbolcu Adem Bona, yaklaşık 10 dakika süre aldığı karşılaşmayı 1 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla tamamladı. Bucks'ta ise Jaime Jaquez Jr 21 ve Kel'el Ware, 19 sayıyla oynadı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.