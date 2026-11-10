Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" performans sergilediği maçta Denver Nuggets'ı 110-100 yendi. Toyota Center'da Nuggets'ı ağırlayan Rockets'ta yaklaşık 35 dakika süre alan Alperen Şengün, 20 sayı, 11 ribaunt, 8 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı. Kevin Durant 23 sayı, 12 ribaunt, 8 asistle Rockets'ın bu sezonki 8. galibiyetine katkı sağladı. Nuggets'ta Jamal Murray'nin 38 sayı ve Nikola Jokic'in 25 sayı, 16 ribaunt, 9 asistlik performansı, sezonun 4. yenilgisini önleyemedi. SPURS, WEMBANYAMA'NIN 40 SAYISIYLA KAZANDI San Antonio Spurs, Mortgage Matchup Center'da konuk olduğu Phoenix Suns'ı 122-96 mağlup etti. Tamamı üst üste 9. galibiyetini elde eden Spurs'te 25 dakika sahada kalan Victor Wembanyama, mücadeleyi 40 sayı, 11 ribaunt, 9 blokla bitirdi. Wembanyama, NBA tarihinde Kareem Abdul-Jabbar ve David Robinson'dan sonra birden fazla maçta en az 40 sayı, 10 ribaunt ve 8 blok üreten üç oyuncudan biri oldu. Suns'ta ise Devin Booker'ın 32 sayı, 4 asistlik performansı, sezonun 6. mağlubiyetini engelleyemedi.

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