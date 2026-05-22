Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan EuroLeague Final Four organizasyonunda Fenerbahçe, Olympiakos ile karşılaştı. NBA'de Houston Rockets forması giyen milli yıldız Alperen Şengün de karşılaşmayı yerinden takip etti.

CANLI YAYINDA SU FIRLATTILAR

Karşılaşma öncesinde EuroLeague muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Alperen'e Yunan taraftarlar önce sözlü şekilde provokasyonda bulundu. Yuhalamalara ve küfürlere maruz kalan Şengün, hiçbir tepki vermese de bu kez tribünlerden su fırlatıldı.

Canlı yayın sırasında sözlerine ara veren Alperen, yapılan saldırıya da gülerek karşılık verdi. "Final Four'a hoş geldik demek ki... Biz de onları İstanbul'da ağırlayacağız" diyen Alperen'in röportajı bitmek üzereyken bir kez daha su fırlatıldı.