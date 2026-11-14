NBA'de Houston Rockets formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettiren milli basketbolcu Alperen Şengün, Utah Jazz karşısında kaydettiği 43 sayıyla geceye damga vurdu. Yıldız oyuncu, bu performansıyla kulüp tarihinde önemli bir başarıya imza atarken 2030 yılına kadar uzanan dev sözleşmesi de yeniden gündeme geldi. Şengün'ün NBA'den elde edeceği kazanç ise dudak uçuklatan seviyelere ulaştı.

43 SAYIYLA TARİHE GEÇTİ

Houston Rockets, sahasında ağırladığı Utah Jazz'ı 125-118 mağlup etti. Karşılaşmanın yıldızı ise milli basketbolcu Alperen Şengün oldu.

Mücadeleyi 43 sayı, 12 ribaund ve 5 asistle tamamlayan Şengün, takımının galibiyetinde başrol oynadı. Rockets'ın karşılaşmada ürettiği sayıların yaklaşık yüzde 34'ünü tek başına kaydeden milli oyuncu, istatistikleriyle de dikkat çekti.

Alperen Şengün, bu performansıyla Houston Rockets tarihinde Yao Ming ve James Harden'ın ardından bir maçta en az 40 sayı, 10 ribaund ve 5 asist barajını aşan üçüncü oyuncu oldu.

5 YILLIK SÖZLEŞMESİ 185 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Sahadaki başarısını kazancına da yansıtan Alperen Şengün, Houston Rockets ile Ekim 2024'te 5 yıllık sözleşme uzatmasına imza attı. Toplam 185 milyon dolar değerindeki anlaşma, milli basketbolcuya yıllık ortalama 37 milyon dolar kazanç sağlayacak.

2025-2026 sezonunda 33,9 milyon dolar kazanan Şengün'ün maaşı, yeni sezonda 35,6 milyon dolara yükseldi. Milli basketbolcunun önümüzdeki yıllarda elde edeceği kazanç da artmaya devam edecek.

SEZON SEZON KAZANACAĞI PARA

Alperen Şengün'ün Houston Rockets ile yaptığı 185 milyon dolarlık anlaşmanın sezonlara göre dağılımı şöyle:

2025-2026: 33,9 milyon dolar

2026-2027: 35,6 milyon dolar

2027-2028: 37,3 milyon dolar

2028-2029: 39 milyon dolar

2029-2030: 39 milyon dolar

Sözleşmenin son yılında oyuncu opsiyonu bulunan Şengün, anlaşmanın tamamını kullanması halinde yalnızca bu sözleşmeden toplam 185 milyon dolar kazanacak.

AİLESİNE BEBEK'TEN LÜKS EV HEDİYE ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Öte yandan başarılı basketbolcunun saha dışındaki hayatı da gündem oldu. İddialara göre Şengün, kendisini bugünlere getiren ailesine teşekkür etmek amacıyla İstanbul'un gözde semtlerinden Bebek'te lüks bir ev satın aldı.

Genç yıldızın ailesine yaptığı bu jest, kazancını sevdikleriyle paylaşması bakımından dikkat çekti.