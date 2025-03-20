Houston Rockets, Alperen Şengün'ün etkili performansıyla galibiyet serisini sekiz maça çıkardı.

Rockets, evinde ağırladığı Orlando Magic'i 116-108 mağlup ederek sezonun en uzun galibiyet serisini yakaladı.

MİLLİ YILDIZDAN 22 SAYI 12 RİBAUND

Karşılaşmada Alperen Şengün 22 sayı ve 12 ribaundla takımına katkı sağlarken, Jalen Green 26 sayıyla en skorer isim oldu. Rockets'ta ayrıca Fred VanVleet de 19 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

Bu sonuçla Houston ekibi, Batı Konferansı'ndaki ikinci sıradaki yerini korudu. Rockets, yükselişte olan Los Angeles Lakers ve Golden State Warriors gibi ekiplerin önünde yer almaya devam ediyor.

Orlando Magic cephesinde ise genç yıldız Paolo Banchero, 31 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. FranzWagner 20 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistle mücadele ederken, kenardan gelen Goga Bitadze 19 sayı ve 8 ribauntluk katkı sundu.

Houston ekibi, Cuma günü Miami Heat deplasmanına konuk olacak. Orlando Magic ise Washington Wizards ile karşılaşacak.

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