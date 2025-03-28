Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 33 sayı ve 10 ribaundla yıldızlaştığı gecede Utah Jazz’i 121-110 mağlup etti.

KRİTİK GALİBİYET

Batı Konferansı’nda üçüncü sırada bulunan Denver Nuggets’a karşı iki maçlık avantajını koruyan Rockets, normal sezonun bitimine iki haftadan biraz daha fazla süre kala önemli bir galibiyet aldı.

Houston Rockets’ta Amen Thompson 16 sayı, 10 ribaund ve 5 asistle double-double yaparken, Jalen Green 21 sayı, Tari Eason ise 15 sayı kaydetti.

Utah Jazz cephesinde ise Collin Sexton 21 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Keyonte George 17, Isaiah Collier ve Kyle Filipowski 16’şar, Brice Sensabaugh ise 15 sayı ile mücadele etti.

Houston Rockets, pazar günü Phoenix'te Suns ile karşılaşacak. Utah Jazz ise cuma günü Denver Nuggets’a karşı beş maçlık deplasman turuna başlayacak.

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