Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 33 sayı ve 10 ribaundla yıldızlaştığı gecede Utah Jazz’i 121-110 mağlup etti.
KRİTİK GALİBİYET
Batı Konferansı’nda üçüncü sırada bulunan Denver Nuggets’a karşı iki maçlık avantajını koruyan Rockets, normal sezonun bitimine iki haftadan biraz daha fazla süre kala önemli bir galibiyet aldı.
Houston Rockets’ta Amen Thompson 16 sayı, 10 ribaund ve 5 asistle double-double yaparken, Jalen Green 21 sayı, Tari Eason ise 15 sayı kaydetti.
Utah Jazz cephesinde ise Collin Sexton 21 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Keyonte George 17, Isaiah Collier ve Kyle Filipowski 16’şar, Brice Sensabaugh ise 15 sayı ile mücadele etti.
Houston Rockets, pazar günü Phoenix'te Suns ile karşılaşacak. Utah Jazz ise cuma günü Denver Nuggets’a karşı beş maçlık deplasman turuna başlayacak.
GECENİN DİĞER SONUÇLARI
- San Antonio Spurs 116-124 Cleveland Cavaliers
- Dallas Mavericks 101-92 Orlando Magic
- Indiana Pacers 162-109 Washington Wizards
- Atlanta Hawks 112-122 Miami Heat
- Los Angeles Lakers 117-119 Chicago Bulls
- Memphis Grizzlies 104-125 Oklahoma City Thunder
- Portland Trail Blazers 107-128 Sacramento Kings