Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün en skorer oyuncu olduğu maçta Houston Rockets, Philadelphia 76ers'ı 38 sayı farkla 131-93 yendi.

Milli basketbolcuların karşılaştığı mücadelede Alperen Şengün'ün forma giydiği Rockets, Adem Bona'nın görev yaptığı 76ers'ı Toyota Center'da ağırladı.

Yaklaşık 31 dakika süre aldığı maçın en skorer oyuncusu olan Alperen Şengün, 21 sayı, 7 ribaunt, 4 asistle oynayarak Rockets'ın üst üste 3 olmak üzere 15. galibiyetinde öne çıktı. Ev sahibi ekipte Amen Thompson 20 ve Jabari Smith Jr 17 sayı attı.

LeBron James, Joel Embiid ve Jaylen Brown gibi yıldızların forma giymediği 76ers'ta Tyrese Maxey 17, Kentavious Caldwell-Pope ve VJ Edgecombe 14'er sayı kaydetti. Sezonun 5. mağlubiyetini yaşayan Doğu Konferansı lideri 76ers'ta Adem Bona ise 27 dakikaya yakın sahada kalarak 8 sayı, 7 ribaunt, 2 asist üretti.

BUCKS, THUNDER'I GEÇTİ

Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da ağırladığı Oklahoma City Thunder'ı 119-111 mağlup etti.

Doğu Konferansı'nın son sırasındaki Bucks'ta Kel'el Ware 30 ve Ryan Rollins 28 sayıyla takımının üçüncü galibiyetine katkı sağladı.

Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 31 ve Ajay Mitchell'ın 24 sayısı, peş peşe 4 olmak üzere sezonun 10. mağlubiyetini engelleyemedi.