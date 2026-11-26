Houston Rockets'ın Phoenix Suns'ı 116-104 yendiği karşılaşmada Alperen Şengün, triple-double yaparak kulüp tarihinde ikinci sıraya yükseldi. Milli basketbolcu, bu sezon üçüncü, kariyerinde ise 15. kez triple-double'a imza attı. Alperen Şengün, Hakeem Olajuwon'u geçerek Rockets tarihinde en çok triple-double yapan 2. oyuncu oldu

Karşılaşmada 23 sayı ve 11 ribaund üreten Alperen, oyun kurulumundaki katkısıyla da galibiyette rol oynadı. Houston, bu sonuçla sezondaki 14. galibiyetini aldı; yenilgi sayısı ise beşte kaldı.

DURANT 33 BİN SAYIYA ULAŞTI

Rockets'ta Kevin Durant, 20 sayı ve 10 ribaundla oynadı. İkinci çeyreğin son bölümünde kaydettiği üçlükle kariyerinde 33 bin sayı barajına ulaşan Durant, NBA tarihinde bu sayıya ulaşan beşinci oyuncu oldu. Amen Thompson da 18 sayı ve 10 ribaundla double-double yaptı.

Phoenix'te Devin Booker, 25 sayıyla takımının en skorer ismi oldu ancak Suns'ın dört maçlık galibiyet serisi sona erdi. Karşılaşmada üç sayı çizgisinin gerisinden beş isabet bulan Phoenix, son 24 üçlük denemesinin yalnızca birini sayıya çevirebildi.