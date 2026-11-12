NBA'de Houston Rockets, Toyota Center'da ağırladığı Golden State Warriors'ı 115-108 mağlup etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün, karşılaşmayı 19 sayı, 13 ribaunt ve 9 asistle tamamlayarak triple-double'ı yalnızca bir asistle kaçırdı.

Sayı ve ribauntta çift haneye ulaşan Şengün double-double yaptı. Houston, sezonun 9. galibiyetini alarak derecesini 9 galibiyet ve 3 mağlubiyete taşıdı. Sekiz maçlık galibiyet serisi sona eren Warriors ise 8 galibiyet ve 4 mağlubiyette kaldı.

Kevin Durant 20 sayıyla Houston'ın en skorer oyuncusu oldu. Amen Thompson 19, Fred VanVleet 18 sayı kaydetti. Warriors'ta ise çaylak Yaxel Lendeborg 25 sayı ve 10 ribauntla double-double yaparken Brandin Podziemski 22 sayı üretti.

Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry, ilk çeyrekte karın bölgesindeki rahatsızlık nedeniyle oyundan çıktı. Yalnızca 6 dakika sahada kalabilen Curry, karşılaşmanın kalan bölümünde forma giymedi.

Warriors Başantrenörü Steve Kerr, Curry'nin sağlık durumunun detaylı şekilde inceleneceğini belirtti. Sakatlığın ciddiyetinin kontrollerin ardından netleşmesi bekleniyor.