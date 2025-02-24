Houston Rockets, 23 Şubat 2025 gecesi Utah Jazz ile deplasmanda karşılaştı ve 124-115'lik skorla mağlup oldu. Mağlubiyete rağmen, milli oyuncumuz Alperen Şengün, 27 sayı, 12 ribaunt ve 7 asistlik performansıyla geceye damga vurdu.

ALPEREN DOMİNANT BİR OYUN SERGİLEDİ

Maçın başından itibaren etkili bir oyun sergileyen Alperen, özellikle ikinci ve üçüncü çeyreklerde boyalı alanda rakip savunmayı zorladı. Ancak bu performans, Rockets'ın Utah karşısında galip gelmesine yetmedi. Jalen Green’in 25 sayı ve 10 asisti, Amen Thompson’ın 22 sayı ve 9 ribauntluk katkısı da mağlubiyeti önleyemedi.

Ev sahibi Utah Jazz'da ise Keyonte George 30 sayı ve 5 üçlükle takımını galibiyete taşırken, Lauri Markkanen 23 sayı ve 10 ribaunt ile etkili bir performans sergiledi. Maçın kritik anı, Jazz'ın dördüncü çeyrekte yakaladığı 16-2’lik seri oldu. Bu seriyle kontrolü ele geçiren Utah ekibi, maç sonuna kadar üstünlüğünü korudu.

ROCKETS'DE SAVUNMA SIKINTISI

Bu sonuçla birlikte Houston Rockets’ın deplasmandaki savunma zaafları bir kez daha gözler önüne serildi. Jazz, boyalı alanda 66-36’lık bir üstünlük kurarken, ribauntlarda da 58-41’lik farkla Rockets’ı geride bıraktı. Öte yandan, Steven Adams, Fred VanVleet ve Tari Eason'un yokluğu Houston ekibinin mücadele gücünü olumsuz etkiledi.

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