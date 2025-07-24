Alphabet, 2025'in ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, Alphabet'in yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 96,4 milyar dolara çıktı. Şirket, 2024'ün ikinci çeyreğinde 84,7 milyar dolarlık gelir sağlamıştı.

Şirketin net karı da ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 19 artışla 28,2 milyar dolara ulaştı. Alphabet, geçen yılın ikinci çeyreğinde 23,6 milyar dolar net kar elde etmişti.

Firmanın geçen yılın nisan-haziran döneminde 1,89 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 2,31 dolara yükseldi.

Alphabet'in geliri ve karı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Alphabet Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, yapay zeka alanında "öncü konumda olduklarını" ve "inanılmaz bir hızla ilerlediklerini" belirterek, "Yapay zeka, işimizin her alanını olumlu yönde etkiliyor ve güçlü bir ivme yaratıyor." ifadesini kullandı.

IBM'NİN KARI YÜZDE 20 ARTTI

IBM de nisan-haziran dönemi bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 8 artarak 17 milyar dolara çıktı. IBM, 2024'ün ikinci çeyreğinde 15,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı da yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 2,2 milyar dolara ulaştı. IBM'in net karı, geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,8 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Kurumun geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,96 dolar olan hisse başına karı da bu yılın ikinci çeyreğinde 2,31 dolar olarak kayıtlara geçti.

Şirketin yıl geneli için sabit para birimi cinsinden en az yüzde 5 gelir artışı beklemeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen IBM Üst Yöneticisi Arvind Krishna, ikinci çeyrekte gelir, kar ve serbest nakit akışı konusunda beklentileri aştıklarına dikkati çekti.

Krishna, "IBM müşterilerin yapay zekayı kullanmaya başlamasına ve ölçeklendirmesine yardımcı olan derin inovasyon ve alan uzmanlığı sayesinde pazarda farkını korumayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Üretken yapay zeka iş hacminin hızla artmaya devam ettiğini vurgulayan Krishna, serbest nakit akışının yıl genelinde 13,5 milyar doları aşmasını beklediklerini belirtti.