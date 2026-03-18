Graubünden kantonunda gerçekleştirilen araştırmalarda, Roma İmparatorluğu'nun askeri lojistiğine dair yeni veriler elde edildi. Basel Üniversitesi ve Graubünden Arkeoloji Servisi tarafından yürütülen çalışmalarda, kampın yüksek rakımlı bir noktada düşman hareketlerini gözlemlemek için konumlandırıldığı belirlendi.

LiDAR (ışık tespiti ve uzaklık ölçümü) verileri ve yüksek çözünürlüklü dijital arazi modelleri, Colm la Runga koridorundaki bu yapının askeri bir tahkimat olduğunu kesinleştirdi. Araştırmacılar, bölgenin Landwassertal, Albulatal, Domlesch ve Surses vadileri ile stratejik Lenzerheide geçidini tamamen kontrol altında tuttuğunu kaydetti.

3. LEJYON’A AİT MÜHÜRLÜ SİLAHLAR BULUNDU

Kamp alanında yapılan kazılarda, Roma askerlerine ait teçhizatlar, ayakkabı çivileri ve kurşun sapan topları ele geçirildi. Özellikle sapan topları üzerinde yer alan 3. Roma Lejyonu işareti, kampın Crap-Ses bölgesindeki muharebe alanı ile doğrudan bağlantılı olduğunu kanıtladı.

Bulunan silahların tarihlendirilmesi, askeri kampın yaklaşık 2 bin yıl öncesine, yani Roma'nın bölgedeki fetih hareketlerine ait olduğunu gösterdi. Uzmanlar, bu buluntuların Roma birliklerinin dağlık arazilerde ne kadar yüksek bir hassasiyet ve stratejiyle hareket ettiğini belgelediğini bildirdi.

SAVAŞ ALANININ 914 METRE ÜZERİNDE TESPİT EDİLDİ

Arkeolojik çalışmaların seyrini, bir gönüllünün arazi modelindeki farklılığı fark etmesi değiştirdi. Bilinen Roma savaş alanının 914 metre yukarısında saptanan bu yüksek rakımlı kamp, antik dönem askeri mühendisliğinin uç örneklerinden biri olarak tanımlandı.

Ağustos ayında öğrencilerin ve gönüllülerin katılımıyla derinleştirilen incelemeler, Roma ordusunun lojistik ağının daha önce tahmin edilenden çok daha yukarıya uzandığını ortaya koydu. Bilim dünyası, bu keşfi Roma'nın Alpler'deki askeri varlığına dair "sansasyonel bir adım" olarak nitelendirdi.