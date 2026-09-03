Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden boş durumdaki Alsu isimli tanker ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4 bin 199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi, dün saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil (35 kilometre) güneyinde çarpıştı. İçerisinde 10 mürettebat bulunan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi arama çalışmaları devam ederken, olayın ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ALSU GEMİSİNDE 9 KİŞİ ŞÜPHELİ OLARAK İŞLEM GÖRÜYOR

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya ilişkin soruşturmayla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Başsavcılık, Alsu gemisinin 10 kişilik mürettebatında bulunan aşçı hariç 9 kişi hakkında şüpheli işlemi uygulandığını bildirdi. Açıklamada, "Gemi üzerinde alınan ifadeler sonrasında şüpheliler soruşturmanın ve idari tahkikat dosyasının devam etmesi ile gemi güvenliği dikkate alınarak jandarma personelleri eşliğinde gemide muhafaza altına alınmışlardır." ifadelerine yer verildi.

BİLİRKİŞİ HEYETİNİN ÖN RAPORU BEKLENİYOR

Başsavcılık, soruşturma kapsamında bilirkişi heyetinin ön raporunun beklendiğini açıkladı. Ön raporun ardından en geç öğlen saatlerine kadar hangi şüphelilerin adliyeye sevk edileceğinin tespit edileceği bildirildi. Böylece kazanın meydana gelişine ilişkin teknik değerlendirmelerin ardından şüphelilerin adli süreçlerinin nasıl ilerleyeceğinin belirlenmesi bekleniyor.