Kastamonu'nun Tosya ilçesinde alt geçitte karşı yöne geçen otomobilin TIR'a çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Tosya ilçesi D-100 kara yolu Yapraklı Kavşağı alt geçidinde seyir halinde olan sürücüsünün henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolünü yitirdiği 34 BA 5323 plakalı otomobil, karşı yöne geçerek İslam Uzun idaresindeki fındık yüklü 55 AHS 500 plakalı TIR'a çarptı.

Uzun’un da kazadan kaçmak için manevra yaptığı TIR, alt geçidin duvarına çarptı. Duvar çarpmanın etkisiyle yıkıldı. Kaza sonucu otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. TIR şoförü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazanın ardından ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.