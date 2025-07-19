Türk siyasetinin önemli figürlerinden biri, gazetecilik mesleğinin duayen isimlerinden biri olan eski CHP Genel Başkanı, gazeteci-yazar Altan Öymen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 93 yaşında hayatını kaybetti.

6 hafta önce akciğer operasyonu geçiren Öymen, solunum yetersizliği nedeniyle üç gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Altan Öymen'in tedavi gördüğü hastaneden, "Sayın Mehmet Altan Öymen, 6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla hastanemizde başarılı bir akciğer operasyonu geçirmiştir ve 1 hafta sonra sağlıkla taburcu olmuştur. Ancak yaklaşık 15 gün önce viral pnömoni (akciğer enfeksiyonu) nedeniyle hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen hastanemize tekrar yatırılmıştır. Akciğer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle 3 gündür yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 14:38'de hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun." açıklamasını yaptı.

CHP GENEL BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Altan Öymen'in yeri dolmaz. Dimdik ayakta durdu. Kendisinden siyasette çok şey öğrendik. Yerini nasıl doldururuz bilmiyorum. Başımız sağ olsun, çok üzgünüz" dedi.

Başta CHP'liler olmak üzere siyasetçilerden de peş peşe taziye mesajları geldi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da Altan Öymen için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, siyasetçi, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Öymen’e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

TGC'DEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, 2003 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü, Basın Şeref Kartı sahibi ve TGC Onur Kurulu Başkanı Altan Öymen 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü İstanbul’da vefat etti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Altan Öymen’in ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu görüşler yer aldı:

“Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden Onur Kurulu Başkanımız, üyemiz Aslı Öymen’in babası gazeteci-yazar Altan Öymen’i, Altan abimizi kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz. Onu hiç unutmayacağız.”

ALTAN ÖYMEN KİMDİR?

Altan Öymen, 20 Haziran 1932’de Trabzon’da doğdu. TBMM 7. ve 8. Dönem Bolu Milletvekili Hıfzırrahman Raşit Öymen’in oğlu olan Öymen, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra, 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden (Mülkiye) mezun oldu.

Gazetecilik kariyerine 1950 yılında, henüz üniversite öğrencisiyken Ulus gazetesinin parlamento muhabiri olarak başlayan Altan Öymen, Türkiye basınının önde gelen isimlerinden biri olmuştur. Ulus, Tercüman, Yeni Gün, Akis, Akşam, Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet ve Radikal gibi önemli gazetelerde muhabirlikten genel yayın müdürlüğüne kadar birçok görev üstlendi. 1972 yılında kurduğu Anka Haber Ajansı’nı 1979’a kadar yönetti. Almanya’da Bonn Büyükelçiliği’nde Basın Ataşesi olarak da görev yapan Öymen, aynı zamanda WDR ve DPA gibi yabancı medya kuruluşları için muhabirlik yaptı.

Öymen, yalnızca gazetecilik değil, siyaset alanında da etkin bir rol üstlenmiştir. 1961’de Kurucu Meclis üyesi olarak görev aldı. 1977 genel seçimlerinde CHP’den Ankara Milletvekili seçildi ve aynı yıl kurulan 40. Hükûmette Turizm ve Tanıtma Bakanı oldu. 1978-1979 yıllarında CHP TBMM Grup Başkanvekilliği ve Avrupa Konseyi Türk Delegasyonu üyeliği yaptı. 1979-1980 döneminde CHP Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu.

1995 genel seçimlerinde CHP İstanbul Milletvekili olarak yeniden parlamentoya giren Öymen, aynı zamanda CHP Grup Başkanvekili olarak görev yaptı. 1999 seçimlerinde partinin baraj altı kalması üzerine istifa eden Deniz Baykal’ın yerine, 23 Mayıs 1999’da yapılan CHP 27. Olağanüstü Kurultayı’nda genel başkan seçildi. 30 Eylül 2000’de yapılan kurultayda genel başkanlığı tekrar Baykal’a devretti.