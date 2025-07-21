CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk siyasetinin önemli figürlerinden biri, gazetecilik mesleğinin duayen isimlerinden biri olan eski CHP Genel Başkanı, gazeteci-yazar Altan Öymen için TBMM'de düzenlenen törende eski CHP Genel Başkanları Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile kol kola girdi.
Törene eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.
ÖZGÜR ÖZEL KILIÇDAROĞLU'NU KARŞILADI
TBMM'de düzenlenen törende Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nu karşıladı.
Zekeriya Albayrak / SÖZCÜ
Altan Öymen'in tabutunu CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın taşıdı. Tören sonrası Hikmet Çetin ve Devlet Bahçeli el ele yürüdü. Özgür Özel ise Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin’in koluna girdi.
Özel ve eski CHP Genel Başkanları yan yana dururken Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu konum ise dikkat çekti. Kılıçdaroğlu bugün ikizi Adil Kılıçdaroğlu'nu kaybetmişti.
ÖZEL CENAZE ARACIYLA MECLİS'TEN AYRILDI
Özel, Hikmet Çetin'i makam aracına bindirdi, daha sonra cenaze aracıyla Meclis'ten ayrıldı.
Zekeriya Albayrak / SÖZCÜ