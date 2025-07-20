Geçtiğimiz gün yaşamını yitiren CHP eski genel başkanı Altan Öymen'in torunu Defne Öymen, sosyal medya hesabı üzerinden dedesi hakkında duygusal paylaşımda bullundu.

Altan Öymen için "İdolüm, ilhamım, hayatımın en büyük aşkıydın" diye övgüler sıralayan Defne

Öymen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yoldaşım, en büyük aşkım…

Seni bugün babaannemin yanına yolculadık. Artık sen de onun gibi bir meleksin… Sen, benim için sadece bir aile büyüğü değil, aynı zamanda babaannemin bana bıraktığı en kıymetli emanettin.

Sizinkisi öyle bir aşktı ki, Türkiye bile bu büyük sevgiyi konuştu. Babaannemi ne kadar özlediğini hep hissediyordum… Biz de onu her gün özlüyoruz. Ama artık onun yanındasın, en büyük aşkının koynunda huzurla uyuyorsun.

Sen, ailemizin kıymetlisi, Türkiye’nin de gözbebeğiydin. Benim idolüm, ilhamım, hayatımın en büyük aşkıydın. Senin ve babaannemin izinden gitmek için elimden geleni yapıyorum, söz veriyorum.

Babaanneme, onu ne kadar çok sevdiğimi lütfen söyle.

Sizi kalbimde, dualarımda, her nefesimde taşıyacağım.

Sizi çok seviyorum…"