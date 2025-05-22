Geçmişte SÖZCÜ'de de çalışan Altan Sancar, yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Uzun yıllardır sürdürdüğüm aktif gazetecilik mesleğime süresiz biçimde ara verdim. Geri dönüş olup olmayacağını ve herhangi bir kurumda yeniden çalışıp çalışmayacağımı bilmiyorum. Fakat bu süreçte yayınlar yapmaya ve yazmaya devam edeceğim. Lakin bunları artık gazeteci olarak yapmayacağım.

Zira gazetecilik kurallarına olan saygım nedeniyle bunu ‘gazeteci’ adıyla yapmam, tüm gazetecilere saygısızlık olur.

Bu nedenle yayınlarıma ve yazılarıma gazeteci olarak değil, ülkenin başında unvanı olmayan Altan Sancar adlı yurttaşı olarak devam edeceğim."