İngiltere Premier Lig’in 38. haftasında Manchester United ve Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Manchester ekibi 2-0 kazanırken milli kaleci Altay maça ilk 11’de başladı ve 90 dakika süre aldı. Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için beraberliğin yettiği maçta Aston Villa maçı kaybetti ve Devler Ligi biletini alamadı. Aston Villa 6. sırada yer alarak Avrupa Ligi’ne katıldı.

ASTON VİLLA’DAN BÜYÜK TEPKİ

Maçın 74. Dakikasında çok konuşulacak bir pozisyon yaşandı. Maç 0-0 devam ederken Aston Villa’lı Rogers, Altay’ın önünden topu alarak gol attı. Ancak maçın hakemi Bramall, pozisyonda Altay’a faul yapıldığı gerekçesiyle Aston Villa’nın golünü iptal etti. Rogers'ın Altay'a faulünde top kale çizgisini geçmeden önce Bramall düdüğünü çaldığı için VAR müdahale edemedi. Aston Villa cephesi hakeme büyük tepki gösterdi ancak karar değişmedi.

AÇIKLAMA GELDİ

Aston Villa yaptığı açıklamada hakeme sert eleştirilerde bulundu. İngiliz ekibinden yapılan açıklama şu şekilde: "Bugünkü fikstürün etrafındaki bahisler bu kadar yüksekken, kulüp daha deneyimli bir hakemin atanması gerektiğine inanıyor. Bugün Premier Lig'de görev yapan 10 hakem arasında, Bay Bramall en az deneyimli 2. kişiydi. Maçın bitimine 17 dakika kala takımına 1-0 üstünlük sağlayacak olan Morgan Rogers'ın golünün iptal edilmesi kararı, kulübün Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasında önemli bir etken oldu. Sezon boyunca belirlenen standartlara göre, erken düdük çalma kararı mevcut hakemlik yönergeleriyle açıkça tutarsızdır. VAR, bu tür durumların hak ettikleri incelemeyi almasını sağlamak için vardır. Ne yazık ki, teknolojinin amacına hizmet etmesine izin verilmedi. Sonuç olarak, bizim için sonucun değişmeyeceğini kabul ediyoruz, ancak yüksek bahisli maçların hakemlik açısından bu şekilde ele alınmasını ve uygulanan VAR teknolojisinin etkili olmasını sağlamak için seçim metodolojisinin ele alınmasının önemli olduğuna inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İşte o pozisyon: