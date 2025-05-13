İngiltere Premier Lig'de Manchester United sahasında West Ham United'ı konuk etti. Milli kaleci Altay Bayındır’ın ilk 11’de başladığı maçı ev sahibi 2-0 kaybetti.
Karşılaşmaya Altay Bayındır'ın Jarrod Bowen'ın attığı 2. golden sonra verdiği tepki damga vurdu. Yediği gol sonrası oldukça sinirlenen Altay, iki yumruğunu sıkarak tribünlere doğru bağırdı.
West Ham United ise Bayındır'ın bu hareketini tiye alarak, "Kaleci seviniyor mu?" ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulundu.
Paylaşım kısa süre milyonlarca görüntülenme alırken Türk taraftarlar paylaşımın altını yorum yağmuruna tuttu. Taraftarlar West Ham United'ın bu paylaşımına tepki gösterirken, Altay'ın sinirlendiği için bu hareketi yaptığını yorumlara yazdı.