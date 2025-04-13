İngiltere Premier Lig’in 32. haftasında Newcastle United, St. James’ Park’ta Manchester United’ı ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-1’lik farklı bir skorla kazanarak üst sıralar için kritik bir zafer elde etti. Manchester United’da kaleyi bu kez Altay Bayındır devraldı. Lyon maçında yoğun eleştirilerin hedefi olan Andre Onana'nın yerine sahaya çıkan milli kaleci, kariyerinde ilk kez Premier Lig'de 11'de görev aldı.

İLK YARIDA EŞİTLİK VARDI

Maçın açılış golü 24. dakikada Sandro Tonali'den gelirken, Manchester United 37. dakikada Alejandro Garnacho’nun golüyle skoru eşitledi.

İKİNCİ YARIDA NEWCASTLE ŞOVU

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Newcastle, 49 ve 64. dakikalarda Harvey Barnes’ın golleriyle farkı açtı. 77. dakikada ise Bruno Guimaraes skoru belirledi: 4-1. Ev sahibi ekip, 5 isabetli şutunun 4’ünü gole çevirerek hücumda yüksek verimlilik sağladı.

DÖRDÜNCÜLÜK YARIŞINDA DEV ADIM

Üst üste 4. galibiyetine ulaşan Newcastle United, 56 puana yükselerek Manchester City ve Chelsea’nin 1 maç eksik olmasına rağmen 4. sıraya yerleşti. Premier Lig’de Şampiyonlar Ligi yarışında kritik bir adım attı.

MANCHESTER UNITED DÜŞÜŞTE

Son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet alabilen Manchester United, 38 puanda kaldı ve zirve yarışında ağır yara aldı. Newcastle United, bir sonraki hafta Crystal Palace’ı konuk edecek. Manchester United ise sahasında Vitor Pereira yönetimindeki Wolves ile karşı karşıya gelecek.