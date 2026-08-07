İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ta forma giyen milli kaleci Altay Bayındır'ın yeni takımı belli oldu. LaLiga takımlarından Celta Vigo, Manchester United'dan Altay Bayındır'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. 1 Eylül 2023'te Fenerbahçe'den yaklaşık 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olarak kulüp tarihinin ilk Türk futbolcusu olan Altay, İngiliz ekibinde, 3 sezonda toplam 17 resmi maçta forma giydi. 28 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 31 gole engel olamadı ve 3 maçta kalesini gole kapattı.

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