Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manchester United'ta, kaleci Andre Onana'nın antrenmanda geçirdiği hamstring sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.

Milli kaleci Altay Bayındır, Kırmızı Şeytanlar'da birinci kaleci olmak için ayağına gelen fırsatı değerlendirmeye çalışacak. Manchester United'ın ABD kampına götürülmesi planlanan Andre Onana'nın hazırlık maçlarında oynaması ise beklenmiyor.

GELECEĞİ NETLEŞECEK

19 Temmuz'da Leeds United ile hazırlık maçı yapacak olan İngiliz ekibi, ABD kampında ise West Ham, Everton ve Bournemouth ile karşılaşacak. Bu süreçte teknik direktör Ruben Amorim'in Altay Bayındır'a şans vermesi gündemde.

Manchester United'da şimdiye kadar as kaleci olmayı başaramayan Altay, ABD kampını fırsat olarak görecek. Milli kalecinin bu kampta göstereceği performansın ise İngiliz kulübündeki geleceğin şekillendireceği ifade edildi.

Altay'ın performansı yetersiz bulunursa Manchester United'ın yeni bir kaleci arayışına girmesi gündemde.