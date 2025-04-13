Manchester United'da hata üstüne hata yapan kaleci Onana’nın üstü çizildi… Kamerunlu oyuncu Andre Onana'nın kadrodan çıkarılması sonucu Altay Bayındır’a gün doğdu.
İLK DEFA PREMİR LİG MAÇINA ÇIKACAK
İngiltere Premier Lig'in 32. hafta mücadelesinde Manchester United, deplasmanda Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Ada basınında yer alan habere göre performansıyla eleştirilerin hedefi olan Andre Onana, maç kadrosuna alınmadı. Haberde, Manchester United'da fazla süre alamayan Altay Bayındır, Newcastle United maçında ilk 11’de oynayacak.
1 Eylül 2023 tarihinde Fenerbahçe'den transfer edilen Altay Bayındır böylelikle Newcastle United maçıyla birlikte ilk kez Premier Lig'de görev yapmış olacak.
Altay Bayındır, bu sezon Manchester United formasıyla 6 maça çıktı ve toplam 570 dakika sahada kaldı.