Tottenham ile Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonun şampiyonunun belirleneceği maçta karşı karşıya gelecek.

M.United’ın 21 Mayıs Çarşamba günü Tottenham ile İspanya'nın Bilbao şehrinde oynayacağı maçın geniş kadrosunda yer alması beklenen Altay Bayındır’dan önce 10 Türk futbolcu UEFA'nın düzenlediği şampiyonaların finalinde kupa için mücadele etti.

Can Bartu, Özcan Arkoç, Yıldıray Baştürk, Hamit Altıntop, Nuri Şahin, Hakan Çalhanoğlu, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fatih Tekke ve Arda Güler, UEFA'nın organize ettiği Şampiyonlar Ligi, eski isimleri Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Kupası'nın (UEFA Avrupa Ligi) yanı sıra UEFA Süper Kupası'nda da görev aldı.

YEDEK BAŞLAMASI MUHTEMEL

Manchester United'da Altay Bayındır'ın San Mames'teki final maçına kulübede başlaması bekleniyor. "ManU"da bu sezon 9 maçta kaleye geçen milli eldiven, Premier Lig'de 3 kez görev yaptı. Altay, 3 kere de Carabao Kupası'nda forma giyerken UEFA Avrupa Ligi'nde 2, FA Cup'ta da 1 kez kaleyi korudu.

İngiliz ekibinde 840 dakika kalede kalan Altay Bayındır, görev aldığı sürelerde 18 gol yedi. Milli kaleci, Tottenham'a karşı eldiven giyerse Özcan Arkoç'tan sonra kaleci olarak finalde görev yapan ikinci Türk olarak kayıtlara geçecek.