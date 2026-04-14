Gelecek sezonun transfer çalışmalarına start veren Beşiktaş, ilk hedef olarak kaleci mevkiine yöneldi. Siyah-Beyazlı Takım, bu doğrultuda önemli bir adım attı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda ilerleyen transfer komitesi, Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır için harekete geçti.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Manchester United'da forma giyen milli file bekçisi Altay Bayındır ile kişisel şartlarda anlaşmaya varıldı.

TEK SORUN BONSERVİS

Habere göre, transferin gerçekleşmesi için Beşiktaş ile Manchester United arasında bonservis konusunda uzlaşma bekleniyor. İngiliz kulübü, Altay Bayındır'ı 2023 yılında Fenerbahçe'den kadrosuna katmıştı. Milli eldiveninin FIFA Dünya Kupası'nda da A Milli Takım'ın kadrosunda yer alması bekleniyor.

ONANA İLE YOLLAR AYRILIYOR

Öte yandan Trabzonspor forması giyen Andre Onana’nın da sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Manchester United'da tecrübeli kaleci Tom Heaton ile ise 1 yıllık yeni sözleşme yapılabileceği ifade ediliyor.