Milli kaleci Altay Bayındır'ın Celta Vigo'daki ilk maçı farklı galibiyetle sonuçlandı. İspanya Kral Kupası'ndaki erteleme karşılaşmasında Salamanca'ya konuk olan Celta Vigo, sahadan 5-0 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.

Sezon başında Manchester United'dan kiralık olarak transfer edilen Altay, İspanyol ekibindeki ilk karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

LaLiga temsilcisi Celta Vigo'nun, İspanya 4. Lig ekibi karşısındaki gollerini Ferran Jutlga ve Williot Swedberg ikişer, Andres Antanon ise bir kez fileleri havalandırarak kaydetti. Salamanca'da Maximo Levrand, 61. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

"HER MAÇI CİDDİYE ALMALIYIZ"

Karşılaşmanın ardından konuşan Altay Bayındır, ilk maçına çıkmanın ve galibiyetin mutluluğunu yaşadığını belirterek şunları söyledi:

"Çok mutluyum çünkü her zaman oynamak ve kendi sınırlarımı zorlamak istiyorum. Sonunda Celta formasıyla ilk maçımı oynadım. Galibiyetten çok mutluyum ama çok çalışmaya ve daha fazla maç kazanmaya devam etmeliyiz. Bizim için her maç önemli."

Milli kaleci, takımın hedeflerine ilişkin de "Hangi turnuvada oynarsanız oynayın, hazır olmalısınız çünkü kazanmak için her maçı ciddiye almalıyız. Elimizden gelenin en iyisini yapmak, gidebildiğimiz yere kadar gitmek, her maçı kazanmak istiyoruz. Bu yüzden başarılı olmaya çalışacağız ve umarım şampiyon olabiliriz." ifadelerini kullandı.