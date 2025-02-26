Altay Kar Fırtınası, Sibirya soğukları ile birlikte tüm yurtta etkisini gösterdi. Geçtiğimiz hafta boyunca Türkiye’nin büyük bir kısmı beyaz örtüyle kaplanırken, soğuk hava dalgası yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle İstanbul ve çevresinde yoğun kar yağışı görüldü, yollar kapanırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sibirya soğukları yavaşça yurttan çekilirken, Karadeniz kıyılarında son kez kar bastırması bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, fırtınanın son bulmasının ardından havanın kademeli olarak ısınacağını belirtiyor. Ancak bu süreçte, Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışları etkisini sürdürebilir.

Yurt genelinde birçok bölgede kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, uzmanlar vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Kar fırtınasının etkilerinin kısa süre içinde son bulacağı, ancak soğuk havaların bir müddet daha süreceği tahmin ediliyor.

Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde etkisini gösterecek. Kar yağışı perşembe ve cuma sabahı başlayacak.